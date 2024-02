TREVISO - È uscita da casa, lunedì mattina, chiavi dell'auto in mano. Doveva andare a lavorare ad Asolo, come ogni mattina. Ma al posto della sua Audi Q5 ha trovato una carcassa. Nella notte di domenica i ladri le avevano vampirizzato la vettura rubandone fanali, volante, marce, mascherina anteriore. «In pratica erano rimasti i sedili e le ruote. Il danno è enorme, penso supererà i 20mila euro» dice sconsolata.

I RAID

L'Audi Q5 non è stata l'unica. Quella notte, ad essere presa di mira, anche una Porsche parcheggiata poco distante. Vampirizzata pure quella vettura di gran lusso. Il carro attrezzi, che è intervenuto per portare nelle concessionarie entrambe le auto, dice che non sono le uniche. E lo confermano anche le forze dell'ordine. Quella stessa notte e la notte successiva sono state altre tre le macchine smontate per rubare i pezzi di maggior valore: in via Zalivani, in via Baracca e in via IV Novembre. Ad essere prese di mira una Mercedes, un'Audi A7 e un'altra Audi ma Q5. Auto costose, i cui pezzi di ricambio hanno un vero e proprio mercato. Un furto simile è stato compiuto a San Biagio, in via Padova, dove i ladri hanno puntato un'Audi Q5 e hanno asportato due fanali anteriori, la mascherina anteriore e l'airbag. Furti da centinaia di migliaia di euro. E sembra che i casi si stiano moltiplicando, impegnando nelle indagini sia i carabinieri che la polizia locale.

La derubata, 30enne, aveva posteggiato la vettura ultimo modello in via Baracca, a due passi dal put. «Lavoro in una ditta che fa scarponi e scarpe da montagna, ad Asolo. Uso ogni giorno l'auto per spostarmi. Quando ho visto lo scempio che avevano fatto mi sono sentita insicura, nella mia città. Vivo a due passi dalle mura, praticamente in centro. Possibile che sia successo un furto del genere?».

IL SINDACO

La proprietaria dell'Audi Q5 dice: «La banda ha agito tra l'1,30 e le 3 della notte tra domenica e lunedì. Ne sono sicura perchè hanno disinnescato l'allarme della mia auto e, contemporaneamente, hanno fatto saltare la luce nell'arco di una cinquantina di metri. Me lo ha confermato un ragazzo che abita nel mio condominio. A quell'ora di notte era sveglio e ha visto che era saltata la luce. Ha dato la colpa alla pioggia e non ci ha fatto più di tanto caso. Ma quando ha sentito cosa mi era successo, ha collegato le due cose». E.M. ha già presentato denuncia ai carabinieri, come ha fatto anche il proprietario della Porsche. Ha anche scritto al sindaco. «Questa città sta diventando un Bronx, non è più serena com'era in passato. Non ci sono abbastanza controlli da parte delle forze di polizia». E Mario Conte le ha risposto: «Purtroppo questi sono furti su commissione, eseguiti da parte di bande che non fanno parte del nostro tessuto sociale. È importante fare denuncia perchè ci consente di chiedere l'autorizzazione per installare sempre nuove telecamere».