CASARSA - «Abbiamo già un sistema di videosorveglianza che copre una vasta parte di territorio, ma lo potenzieremo ancora». L'assessore alla sicurezza Samuele Mastracco interviene sugli episodi di vandalismo che si sono verificati questa settimana a San Giovanni, dove diverse automobili sono state rigate da un uomo già noto alle forze dell'ordine. «Non è la prima volta che si verificano situazioni simili commenta Mastracco: hanno subito lo stesso torto anche persone a me vicine. In passato, lo stesso gesto che l'uomo che ha danneggiato le vetture in questi giorni ha fatto con un sasso, è stato fatto con cacciaviti e altri oggetti, sempre nel nostro comune». L'assessore ricorda che «denunciare aiuta le forze dell'ordine nell'identificare i responsabili» ed esorta i concittadini a farlo, in caso di atti vandalici.



LE DENUNCE

È quello che hanno fatto di recente 5 casarsesi che si sono ritrovati la macchina rovinata con segni evidenti. Tutti hanno denunciato il fatto alla locale stazione dei Carabinieri, che ha avviato un'indagine. Gli episodi si sono registrati nei giorni scorsi in via Mantegna, nella zona Peep di San Giovanni. Per un caso fortuito l'autore del gesto, un uomo sulla settantina residente nel territorio, è stato incastrato dalle telecamere: non quelle del Comune, ma quelle installate dal proprietario di una delle auto nel mezzo stesso. Si tratta della Nissan X-Trail di Enerest Qose, macchina praticamente nuova, come tutte le "prede' dell'anziano". Che con un sasso, avrebbe graffiato anche due Peugeot, una Citroen, una Opel e una Ford. In passato era già stato denunciato per atti simili.



L'APPELLO

Enerest, giovane cittadino sangiovannese che per primo ha sporto denuncia questa settimana, è in attesa di capire come si svilupperà la vicenda. «Ho già portato l'auto in carrozzeria per farmi fare un preventivo racconta Qose: si stima una spesa di 3 mila euro». Enerest ha installato la telecamera nella sua Nissan tre mesi fa, proprio in seguito ad un danneggiamento della vettura. Nei giorni scorsi ha condiviso un post sul gruppo Facebook "Sei di Casarsa se..." con tanto di foto dei graffi, per avvertire i concittadini della presenza di «un individuo che si aggira a fare scherzi sulle nostre automobili». Grazie al passaparola che si è creato, Enerest è tornato dai Carabinieri una seconda volta, insieme ai proprietari delle altre macchine deturpate.



L'ASSESSORE

«Sto continuando a ricevere messaggi di vicinanza dichiara il giovane. Mi hanno scritto veramente in tanti dopo che ho raccontato la vicenda». Tra i suoi conoscenti, c'è chi sta valutando di installare una telecamera in macchina come lui. «Purtroppo gli episodi vandalici succedono conclude Mastracco. Bisogna prestare attenzione, ma allo stesso tempo non farsi intimorire troppo: la situazione è sotto controllo».