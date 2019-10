Troppi furti: adesso i residenti escono di ronda

di Laura Bon

Furti a ripetizione: i cittadini si organizzano in ronde. Gli ultimi tre tentativi di furto si sono verificati l’altra sera fra Sovilla e Nervesa, fra via Zatteri e via General Vaccari. In un caso i malviventi sarebbero riusciti a introdursi nell’abitazione, ma poi sarebbero stati costretti ad allontanarsi forse grazie anche alla presenza di un cane. Le immagini, però, sarebbero state riprese dalle telecamere dell’abitazione e girate ai carabinieri. Nella zona si sarebbero verificati, poi, due tentativi di intrusione non riusciti.