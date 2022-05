Aumentano i furti di biciclette, ma nel mirino dei ladri ora finiscono anche i monopattini: tutto rivenduto online

TREVISO - Se negli ultimi mesi i furti di biciclette a Treviso sono aumentati in maniera esponenziale, che molto spesso vengono poi piazzate online (l'ultimo caso in ordine di tempo è quello denunciato ieri su Facebook dall'avvocato Vittorio Titotto che ha pure postato sui social i frame delle telecamere di videosorveglianza che riprendono i due ladruncoli in fuga, ndr), adesso i malviventi hanno iniziato a concentrarsi sui monopattini, che in alcuni casi possono valere anche più di un migliaio di euro.

LA VICENDA



L'ultimo colpo risale a venerdì, e in questo caso il responsabile è stato rintracciato dalla polizia locale di Treviso e denunciato per ricettazione al Tribunale dei minori di Venezia. Già, perché l'autore del furto è un ragazzino di appena 16 anni, residente in un comune dell'hinterland trevigiano. La vittima di anni ne ha invece 40. Venerdì pomeriggio aveva parcheggiato il suo monopattino, del valore di quasi mille euro, nei pressi di piazza Santa Maria dei Battuti. Erano circa le 16.30, e l'uomo si era avviato a piedi verso il centro. Un paio d'ore più tardi è tornato a riprenderlo ma il mezzo era sparito. In quel momento, proprio in piazza Santa Maria dei Battuti, stavano passando a piedi due agenti della polizia locale impegnati nei normali controlli in città. E così è scattata subito la denuncia: il 40enne ha raccontato loro la disavventura sottolineando che il mezzo era anche stato chiuso con un lucchetto, che quindi era stato forzato. Le ricerche sono scattate immediatamente, sfruttando anche il gps di cui era dotato il monopattino. Seguendo le tracce del localizzatore, che si aggiorna ogni cinque minuti, gli agenti hanno potuto constatare che il mezzo stava transitando in via Cal di Breda, dove pochi minuti prima un gruppo di ragazzi era stato fermato da un'altra pattuglia della polizia locale per un controllo di routine, finalizzato alla lotta contro lo spaccio di stupefacenti. Di fronte alla richiesta di dimostrare la legittimità dell'uso del monopattino, il conducente non ha potuto dare spiegazioni convincenti motivo per cui è stato portato al comando di via Castello d'Amore dove il pm del Tribunale dei minorenni ha confermato la denuncia a piede libero per ricettazione.



IL PUNTO



«Oltre ai furti di biciclette, spesso vendute su siti internet, ora si aggiungono anche quelli dei monopattini - evidenzia il comandante della polizia locale Andrea Gallo - Il nucleo di polizia giudiziaria negli ultimi mesi ha proceduto a denunciare ben otto persone per il furto di biciclette». Il comandante fa anche presente il numero di due ruote recuperate dai suoi agenti: «In comando abbiamo un magazzino dove vengono custodite circa 400 biciclette, alcune rimosse da luoghi vietati e altre probabilmente oggetto di furto. Per la restituzione si ricorda che è necessaria la denuncia presso una forza di polizia o polizia locale e una descrizione dettagliata del mezzo».