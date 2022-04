CASIER Auto cannibalizzate tra Casier e Dosson. È caccia alla banda che ha preso di mira le notti scorse una serie vetture di grossa cilindrata, per lo più Bmw, e dopo aver spaccato uno dei finestrini ha portato via tutte le componentistiche marchiate con il simbolo della casa tedesca. Gli episodi su cui indagano i militari dell’Arma si sono verificati in viale Europa, in via Madre Teresa di Calcutta e in via D’Annunzio. I malviventi hanno fatto letteralmente razzia: hanno portato via i volanti, i cruscotti e i navigatori satellitari installati di serie nelle vetture. In un caso hanno staccato tutta la plancia centrale e si sono impossessati pure del kit di assistenza. I carabinieri hanno visionato le telecamere di sorveglianza installate in zona per cercare di dare un nome e un volto ai colpevoli. L'ipotesi più accreditata al momento è che si tratti di personaggi che agiscono su commissione.