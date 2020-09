Ristoratori in lutto, se n'è andato Franco Zago patron de "Le Querce"

PONZANO - Un anno poco fortunato, il 2020, per la ristorazione trevigiana che perde un altro suo rappresentante: martedì è morto all'età di 69 anni Franco Zago, titolare assieme alla moglie Tiziana Dorigo e ai figli del ristorante Le Querce di Ponzano.



Zago si è spento nella casa di riposo di Villa Tomasi, dove era ospite da qualche tempo, dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute e dove è stato curato e assistito fino all'ultimo.

Una passione quella di Zago per la ristorazione che affonda le radici molto lontano. Avvicinatosi alla gastronomia fin da giovane, lavorando come gelataio in Germania, Franco, una volta rientrato in Italia, si è dedicato al mondo della pizzeria assieme alla moglie Tiziana, per poi seguire le orme dei pionieri della ristorazione trevigiana dapprima gestendo la trattoria Al Cacciatore di Postioma, per poi fondare il ristorante Le Querce di Ponzano Veneto, da qualche anno affidato ai figli Dario, Ermanno e Duska.

Conosciuto da molte persone per la sua grande passione per gli animali e per le piante, ma soprattutto per l'accoglienza e la convivialità che lo caratterizzavano, Franco amava circondarsi di persone e stare in compagnia.

«Nostro papà - raccontano i figli assieme a mamma Tiziana - ha lasciato il suo esempio di persona ambiziosa, volenterosa di crescere e di migliorarsi, ma soprattutto il ricordo della sua grande generosità e il valore di aiutare sempre il prossimo nel limite delle nostre possibilità».

La famiglia Zago ringrazia la casa di riposo di Villa Tomasi, dove Franco viveva da quando le sue condizioni di salute si erano aggravate, per l'eccellente assistenza prestata anche in momenti di particolare difficoltà come quelli recentemente trascorsi.

L'ultimo saluto a Franco Zago verrà dato martedì 22 settembre alle 9.30 al palazzetto dell'oratorio retrostante la Chiesa di Paderno. Per volontà della famiglia Zago, nell'occasione i presenti potranno donare un loro contributo all'associazione Advar.

