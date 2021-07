Focolai nei locali pubblici della Marca: «Oltre 20-25 positività a carico di frequentatori in una stessa serata»

TREVISO - L'azienda sanitaria locale di Treviso Ulss n.2, in seguito del verificarsi di «veri e propri focolai con oltre 20-25 positività a carico di frequentatori di una stessa serata in singoli locali», ha rivolto oggi una raccomandazione a chi abbia frequentato luoghi in cui siano state riscontrate delle positività «l'effettuazione a breve di un tampone di controllo».

Le concentrazioni di contagi sono state registrate in locali pubblici dell'hinterland di Treviso e dell'area di Castelfranco Veneto (Treviso). Il direttore generale, Francesco Benazzi, sollecita dunque i giovani a «vaccinarsi prima possibile, nel caso non l'abbiamo già fatto. Solo così possono da un lato ridurre il rischio di ammalarsi, con possibilità di conseguenze gravi anche per loro come dimosrtano gli ultimi ricoveri, dall'altro - conclude - non diventare loro stessi veicolo di contagio nei confronti di amici e familiari».