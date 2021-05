Imoco finale mozzafiato, grandi Pantere: la Champions è di Conegliano al tie break

L'Imoco di Conegliano in campo nel palazzetto di Verona per la finale di Champions League del volley: le pantere perntano di mettere in bacheca la Coppa più prestigiosa per la terza volta. Avversarie le turche del Vakifbank di Istambul. Vittoria mozzafiato 3-2.

Paola Egonu è la leader indiscussa di questa squadra e lei la Champions l'ha già vinta a Novara, ad appena 19 anni.

Il primo set se lo aggiudica, con il punteggio di 25-22, il Vakifbank Istanbul.

Isabelle Haak, opposto svedese del Vakifbank, è scatenata.

L'Imoco rimonta 4 punti di svantaggio e conquista il secondo set con il punteggio di 25-22. Chiude un ace di Egonu.

Terzo set combattutissimo e purtroppo finisce 25-23 per le turche.

Quarto set, Haak sbaglia il contrattacco sul setball Imoco: la Champions League sarà assegnata al quinto set.

QUINTO SET

Imoco all'ultimo atto mozzafiato ma le Pantere sono grandissime e fanno loro la Coppa.

ANTONIO CARRARO IMOCO CONEGLIANO CAMPIONE D'EUROPA

E’ stata una marcia di avvicinamento complicata quella del Vakifbank verso la finale: la squadra di Giovanni Guidetti ha dovuto fare i conti con un focolaio di Covid che ha messo in forte dubbio la presenza di alcune delle sue giocatrici nella partita più importante dell’anno.