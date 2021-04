CONEGLIANO - «Mi sono chiesta tante volte come sarebbe stato il mio primo scudetto. In quale città sarò? Che colori di maglia vestirò? Che volti avranno le compagne attorno a me? Di sicuro non mi sarei mai immaginata di vincere il mio primo tricolore senza quel pubblico che da sempre anima il nostro sport. Da un lato voglio credere che anche questo servirà a rendere ancora più unico questo giorno, dall'altro sogno già il prossimo circondata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati