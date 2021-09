Vaccini, il generale Figliuolo a Villorba per il via alla campagna con la terza dose. Carolyn Smith fra le prime vaccinate Video

TREVISO - Il commissario per l'emergenza gen. Francesco Paolo Figliuolo è arrivato questa mattina all'Hub vaccinale di Villorba, in provincia di Treviso, per l'avvio della campagna per La terza dose di vaccini per i soggetti fragili. Ad accoglierlo il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore alla salute del Veneto Manuela Lanzarin ed altre autorità. «Come struttura nazionale abbiamo preso il meglio delle pratiche delle varie regioni e per quanto riguarda lo screening delle scuole abbiamo preso il Modello delle "scuole sentinella" ideato dal Veneto , che è stato validato anche con gli studi scientifici dell'università di Padova ». Lo ha sottolineato il gen. Figliuolo ha lanciato anche un appello a chi è diffedente rispetto al vaccino, affinché chieda a chi è competente un consiglio: «Informatevi, e poi fate una libera scelta, nessuno vuole obbligarvi, ma è bene che ognuno si informi». Il generale ha annunciato che, dopo il via libera da parte del Cts, partiranno le vaccinazioni con la terza dose con gli over 80 e i sanitari.

APPROFONDIMENTI NORDEST Covid. Figliuolo a Villorba per il via alla terza dose di vaccino

Carolyn Smith vaccinata

Tra le prime persone vaccinate anche Carolyn Smith, coreografa ex danzatrice, ora residente in provincia di Treviso. Con lei la partenza simbolica della campagna che riguarda nella Marca 5mila persone, in Veneto 70mila.

Terza dose, a chi tocca?

Non si dovrà attendere molto per la terza dose della vaccinazione agli ultraottantenni e ai sanitari. La previsione è del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid, gen. Francesco Paolo Figliuolo, che aspetta «cosa dice la comunità scientifica. Molti scienziati stanno dicendo che la linea d'età dovrebbe essere attorno ai 65 anni, però ci sono delle nazioni come Israele che stanno facendo terze dosi per tutte le età partendo ovviamente con un criterio di progressività. Questo modello noi non l'abbiamo adottato in questo momento , ma nei prossimi giorni si darà presumibilmente il via libera«. Figliuolo ha anticipato che questa settimana ci sarà appunto una riunione del Cts nella quale verranno date le indicazioni su come procedere. La partenza nella regione Veneto per la somministrazione della terza dose interessa, in questa prima fase, persone portatrici di situazioni ad alto rischio, come malati oncologici, trapiantati o in attesa di trapianto, immunodepressi. Figliuolo si ritiene «contento come va l'afflusso in Italia dove si registrano 41 milioni di persone vaccinate, circa il 76% degli over 12. È un bel risultato - ammette - si va avanti, abbiamo visto un incremento delle prenotazioni e nei prossimi giorni vedremo se questo trend sarà consolidato. Faccio un appello a quelli che sono un pò diffidenti, che attendono, di informarsi chiedendo al proprio medico, agli infermiere che stanno nelle corsie degli ospedali, a chi ha visto la sofferenza del Covid . Abbiamo avuto oltre 130 mila morti per il Covid e ci sono persone che portano ancora adesso sulla propria pelle i segni del virus».