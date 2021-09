Covid. Figliuolo a Villorba per il via alla terza dose di vaccino

Il commissario per l'emergenza gen. Francesco Paolo Figliuolo è arrivato lunedì 20 settembre all'Hub vaccinale di Villorba, in provincia di Treviso, per l'avvio della campagna per La terza dose di vaccini per i soggetti fragili. Ad accoglierlo il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore alla salute del Veneto Manuela Lanzarin ed altre autorità. Figliuolo ha lanciato anche un appello a chi è diffidente rispetto al vaccino, affinché chieda a chi è competente un consiglio: «Informatevi, e poi fate una libera scelta, nessuno vuole obbligarvi, ma è bene che ognuno si informi».