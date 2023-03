Festa del pane a Treviso, sotto la Loggia dei Cavalieri gli studenti del Lepido Rocco diventano fornai. Al via la sfida della "Fugassa trevisana" Video

TREVISO - Studenti sotto la Loggia diventano dei panettieri provetti per la Festa del pane. Gli allievi del Lepido Rocco di Lancenigo hanno dato prova di grande maestria nella preparazione di prodotti da forno sotto la Loggia dei Cavalieri oggi, 25 marzo. Pane, pizzette, biscotti e muffin, tutto preparato da una trentina di studenti per raccogliere fondi per l'Advar e mettersi alla prova con clienti "del centro", dai trevigiani ai turisti.

La sfida della "Fugassa trevisana"

Una vera festa popolare, un originale concorso gastronomico e tanta voglia di rilanco: riparte dalla "Fugassa trevisana" la panificazione trevigiana. Ed è una "festa" che va fuori dalla Loggia e si estende ai 300 forni dislocati in tutta la provincia di Treviso. Un rilancio tra tradizione, innovazione e cambiamenti di consumo. Sotto la Loggia la Festa del Pane, oggi e domani, la prima post Covid, e un concorso aperto ai cittadini che si possono sfidare nella preparazioen della "fugassa trevisana". «Il concorso è stato promosso sui social ed in pochi giorni è andato sold out - spiega il presidente del gruppo dei panificatori Confcommercio, Tiziano Bosco - Abbiamo dovuto limitare le richieste di partecipazione per esigenze di tempo. Devo dire che c'è molta voglia di fare, di impastare e anche di cimentarsi. La gente ha riscoperto il piacere del buon cibo e delle tradizioni. Chi entra in un panificio oggi, lo fa per scelta. La gran parte dei clienti sceglie di fare la spesa sotto casa, più piccola e quotidiana, di qualità. Nei nostri negozi trova risposte ma anche ascolto, svolgiamo, soprattutto per gli anziani, una funzione aggregativa e sociale».