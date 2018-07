Esce di strada da sola e rimane incastrata nell'auto, donna all'ospedale

ODERZO - E' finita all'ospedale la donna che stamattina in via Ronche di Sopra, a Oderzo, mentre era al volante della sua Fiat Punto, ha perso da sola il controllo della vettura, che è andata fuoristrada infilandosi nel fosso. Non sono state coinvolte altre vetture. La conducente è rimasta ferita e incastrata nell'auto, che si era bloccata in una posizione sul fianco dalla quale non era facile uscire senza farsi del male. Sono subito accorsi i vigili del fuoco di Motta di Livenza, i carabinieri e l'ambulanza. La signora è stata fatta uscire dall'abitacolo dal lato del passeggero e trasportata all'ospedale.

