L'elementare Cadorna cambia nome: sarà intitolata a Ludovica, morta a 16 anni

Scompare Cadorna,. L’elementare didi Volpago del Montello, che riaprirà i battenti il prossimo settembre, sarà, in realtà, una nuova istituzione. E lo dicono non solo i codici per le iscrizioni ma anche quella che, se tutto andrà bene, sarà la persona cui l’edificio verrà intitolato. Su indicazione unanime dell’amministrazione, che ha girato la proposta a un altrettanto unanime consiglio d’istituto, la scuola verrà infatti intitolata ache l’ha accompagnata dal febbraio della seconda media fino al maggio della quinta ginnasio, dai tredici ai sedici anni. Per il totale via libera all’intitolazione, manca solo il sì dell’apposita Commissione veneziana, la quale dovrà esprimersi sulla proposta di Comune e scuola anche alla luce del fatto che la morte è avvenuta meno di dieci anni fa. Ma sembra ben difficile che possa arrivare a questo punto un diniego.