Elda morta in ospedale ad un mese dalla caduta, arrestato il compagno

di Denis Barea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO -, il 49enne di Preganziol indagato perpreterintenzionale per la morte di, ieri è stato arrestato. Il giudice per le indagini preliminari Angelo Mascolo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelareper l'uomo che, secondo la Procura, avrebbe provocato la fatale caduta a terra della compagna la sera del 28 settembre scorso a Vittorio Veneto, al termine di un litigio. la donna era morta dopo 28 giorni di coma. «Non l'ho colpita, non l'ho picchiata, a Elda succedeva di cadere da sola perché spesso quando discutevamo aveva bevuto» si è difeso Furlan. L'avvocato Nava ha già annunciato ricorso al tribunale del Riesame.