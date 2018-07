Pensionato scomparso nel bosco, scattano le ricerche con i droni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSPITALE - Droni in campo per le ricerche di, il 79enne scomparso l'8 giugno scorso mentre andava a cercare lumache in val Tovanella . Nel vertice che si è tenuto ieri in Prefettura a Belluno è stato deciso di effettuare ulteriori ricerche con l'utilizzo dei droni. Al lavoro in val Tovanella i vigili del fuoco, che inizieranno in queste ore le perlustrazioni dall'alto con i droni, con il supporto della protezione civile. L'unica incognita è la zona impervia con vegetazione fitta, che potrebbe non rendere facili possibili risultati.«Posso assicurare - conclude il capo di Gabinetto, Celsi - che stiamo facendo tutto il possibile. Va comunque precisato che non corrisponde al vero che il prefetto dopo 3 giorni ha fermato le ricerche, perché sono ancora in corso. Inoltre ha dato più volte indicazioni, anche a fronte di segnalazioni, di verificare determinati elementi».Per Giocondo era stato lanciato anche un appello dalla trasmissione Chi l'ha Visto. È alto 1 metro e 70, pesa 90 chili, dovrebbe indossare un paio die calza stivali di gomma. Chiunque abbia sue notizie è pregato di contattare i carabinieri.La figlia, Monica non si è arresa alla scomparsa e continua a cercarlo a Davestra.