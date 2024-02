Preganziol. Donna tenuta in ostaggio in casa dal marito per tutta la notte. I vicini: «Ci hanno detto di barricarci in casa e di non avvicinarci alle finestre» Video

Donna tenuta ostaggio dal marito armato per tutta la notte a Preganziol. Il fatto è accaduto ieri sera, 21 febbraio, a partire dalle 22, in via Gorizia e intorno alle 23, tutte le strade del quartiere dove la donna era tenuta sotto scacco dall'uomo sono state chiuse. «Le forze dell'ordine ci hanno bloccato, ci hanno detto di barricarci in casa perché c'era uno stato d'emergenza e di stare lontano dalle finestre - spiega un residente di via Gorizia - Noi impauriti siamo tornati su in casa. Questa mattina, andando al lavoro ho visto che stavano portando giù una persona incappucciata. Io non ho visto né sentito niente, ho solo visto il subbuglio delle forze dell'ordine nel parcheggio». (Video di Valeria Lipparini)