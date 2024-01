PONZANO - Hanno sbullonato un dissuasore e hanno allineato i chiodi lungo la strada per colpire gli pneumatici di automobilisti o motociclisti di passaggio. I vandali hanno agito la notte tra sabato e domenica scorsa, in via Calcina est, in prossimità di via San Vito, a Ponzano, nella frazione di Merlengo.

Il fatto è stato scoperto domenica mattina dai residenti che hanno allertato il sindaco e si sono messi di guardia lungo la strada per allertare gli automobilisti. «Fate retromarcia, non transitate di qui» hanno detto a chi percorreva via Calcina est. Nel frattempo è giunto sul posto il sindaco, Antonello Baseggio che ha prima ripristinato la viabilità, grazie all’aiuto degli uffici tecnici e dei vigili urbani, oltre che degli stessi residenti “armati” di cacciavite e martello. E poi ha dato sfogo a rabbia e amarezza con un post sui social.

«Solo degli imbecilli potevano fare una bravata del genere ! - ha scritto Baseggio - Non possono esistere altre scusanti, non può essere la noia né l’ignoranza. Perché solo degli ebeti possono aver agito in questa maniera questa notte». Il sindaco è davvero adirato, più per quello che poteva succedere che per i danni. «Abbiamo già ripristinato tutto, avvitato i bulloni e messo in sicurezza via Calcina est» sottolinea. Ma aggiunge una nota preoccupante: «Per quale motivo? Sperare che qualcuno si faccia del male? Attendere di nascosto e vedere l’effetto che produce sganciare i pezzi di dissuasori? E lasciare i bulloni sparsi in strada? Forse a qualcuno piace godere dei danni altrui? E peggio ancora lasciare tutto il resto ad altezza tale da recare danno a cose e persone?».



Una serie di domande che affondano in un sospetto. «Questa estate - racconta il primo cittadino - ci sono stati tanti incendi nei campi di Ponzano, con conseguente uscita dei Vigili del fuoco. C’è stato il dubbio che, ad appiccarlo, siano stati dei ragazzini che si fermassero a guardare l’arrivo dei pompieri. L’ultima frontiera del divertimento». Il sindaco conclude: «Possiamo solo ringraziare la sorte e la fortuna se nessuno si è fatto male e un grazie particolare e di cuore ai cittadini volenterosi e “buoni d’animo” che appena si sono accorti della situazione si sono radunati con pinze e martelli per sistemare il mal fatto».

Nel Comune non ci sono autovelox, ma dissuasori sì. «La gente corre troppo in auto e siamo stati costretti a metterne alcuni. In più, quello di via Calcina era stato richiesto con una petizione dagli stessi residenti. Per chiunque l’abbia sabotato dico soltanto “Vergognatevi”». Il sindaco ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri ma se i vandali venissero identificati ha già in mente la punizione. «Li impiegheremo nei lavori socialmente utili. È un modo per fare del bene alla propria comunità e chiedere scusa dedicandosi alla collettività» conclude Baseggio.