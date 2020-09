CASTELFRANCO - Non ha potuto accompagnarla fisicamente all'altare ma papà Roberto era comunque presente nel giorno più importante della sua Maria Giovanna. C'era in forma virtuale. Roberto ha 78 anni e da qualche tempo vive nella casa di riposo Domenico Sartor dove gli operatori si sono attrezzati per non fargli perdere quello che per la sua bambina era il giorno più importante. Così si sono attrezzati nei giorni scorsi per creare un collegamento streaming affinché Roberto potesse comunque accompagnare virtualmente Maria Giovanna all'altare dall'ormai marito Marco. Le celebrazioni si sono tenute a pochi passi dalla casa di riposo, nel municipio di Castelfranco ma, il signor Roberto per la sua salute delicata e anche per evitare eventuali contagi di Covid 19, non ha potuto prendervi parte fisicamente ma, seppur a distanza, il coinvolgimento emotivo non è mancato.

LA COMMOZIONE

Al momento del Sì, lo voglio della sua Maria Giovanna, Roberto si è lasciato andare senza riuscire a trattenere la commozione e la gioia per quel momento. «Quando la figlia del nostro ospite over 70 signor Roberto, Maria Giovanna, ci ha detto che avrebbe tanto voluto che il padre potesse partecipare alla cerimonia del matrimonio, ci siamo subito attivati per capire qual era la procedura più sicura, così grazie alla disponibilità del Comune di Castelfranco Veneto, siamo riusciti a organizzare questo matrimonio in videoconferenza, in modo che il padre potesse vedere la figlia che sposava il compagno Marco, celebrato nella Sala Consiliare proprio per la disponibilità di mezzi spiega il presidente del Domenico Sartor, Maurizio Trento - Se il signor Roberto fosse uscito la procedura di sicurezza anti-covid per il suo rientro avrebbe previsto un protocollo piuttosto lungo, sarebbe dovuto stare in isolamento, con varie accortezze, e d'accordo con la figlia abbiamo optato per la partecipazione al matrimonio in diretta a distanza. È stato quindi un lavoro di squadra tra famigliari, casa di riposo e Comune che ha permesso al signor Roberto di essere presente al giorno più bello di sua figlia. Ma non è tutto.

LA SORPRESA

A Roberto è stata anche data la possibilità di vedere la propria bambina in abito bianco prima del sì. «Seguendo i protocolli di sicurezza delle visite che abbiamo varato al Sartor, la figlia Maria Giovanna è potuta venire a salutare il padre in abito da sposa spiega Trento - In questo periodo difficile, la qualità della vita e la serenità dei nostri ospiti è fondamentale, questa storia ci dimostra come anche in tempo di pandemia si può far tornare il sorriso agli anziani, come quello di Roberto che è stato emozionatissimo durante tutta la trasmissione. L'impegno al Sartor per contrastare il Covid è sempre altissimo e allo stesso tempo lo è quello per il benessere psico-fisico della persona». Il centro anziani Domenico Sartor è stato uno dei pochi in Veneto a contagio zero grazie proprio ad un rigido protocollo sugli ingressi messo in campo ad inizio pandemia, ancora prima del lockdown per garantire agli ospiti la massima sicurezza. Tutt'ora, per accedere al centro, gli esterni devono disinfettarsi le mani, indossare la mascherina e accertare che la temperatura corporea sia sotto i 37,5. Nonostante la rigidità dei protocolli, le iniziative all'interno della struttura non sono mancate. Gli anziani hanno infatti già iniziato a vivere a pieno il giardino sensoriale con le sue potenzialità capaci di stimolare i 5 sensi e i ricordi degli ospiti e, da qualche settimana, hanno iniziato un percorso di pet therapy con i volatili donati dall'Associazione Ornitologica Castellana, i conigli e, a breve, anche con un Labrador. Il progetto di pet therapy prevede due fasi. Nella prima gli operatori cercheranno di coinvolgere, a turno gli ospiti osservando la qualità dell'interazione spontanea con l'animale. Poi procederanno con l'individuare degli ospiti da seguire individualmente.

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA