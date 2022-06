Dè Longhi, lascia l'amministratore delegato Massimo Garavaglia

TREVISO - L'amministratore delegato della Dè Longhi, Massimo Garavaglia, lascia l'incarico «per motivi personali». Lo rende noto un comunicato del gruppo. Le dimissioni saranno operative dal 31 agosto prossimo e la società ha avviato le procedure per la successione. In ogni caso, il presidente Giuseppe dè Longhi detiene gli stessi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che spettano all'ad., gli stessi in capo al vicepresidente Fabio dè Longhi in caso di assenza o impossibilità dell'amministratore delegato.