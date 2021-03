TREVISO A distanza di neppure due mesi dalla moglie, anche lei dopo lunga malattia, il 13 marzo è spirato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso Pierluigi Dal Ben, 79 anni, che fu patron per decenni dei magazzini di abbigliamento Dal Ben 3 di Monastier. Una realtà commerciale molto conosciuta in provincia di Treviso ma anche in tutto il Veneto Orientale, da Mestre, a San Donà di Piave e Jesolo, fino a Pordenone.

LA STORIA

Pierluigi Dal Ben, che era figlio di Giacomo (per anni stradino in municipio a Monastier) era il primogenito di sei fratelli, quattro maschi e due femmine.

Uno dei fratelli, padre Giorgio, è un noto missionario che da oltre 50 anni opera in Amazzonia, a fianco delle popolazioni indios, che ha sempre sostenuto nelle loro battaglie per la difesa dei diritti civili e di cittadinanza.

La famiglia Dal Ben viveva nella frazione di San Pietro Novello, dove le zie Teresa e Luigina avevano una piccola bottega di campagna, nella quale vendevano un po’ di tutto: dai fili per cucire, ai bottoni, a beni di prima necessità.

Tra la fine degli anni ‘60 e i primi ‘70, i nipoti Dal Ben iniziarono anche loro a mettersi in affari. Cominciarono con una trattoria, che si chiamava Al Vaticano, e che in quegli anni ebbe un successo strepitoso, dove molti giovani della zona organizzavano i loro banchetti di matrimonio.

Poi iniziarono a vendere nella bottega delle zie alcuni capi di pronto moda, modelli innovativi e a buon prezzo. Erano gli anni del boom economico, e il business nell’ambito della moda decollò velocemente, tanto che i fratelli Dal Ben lasciarono la ristorazione e si concentrarono nel pronto moda che si era rivelato così promettente.

LA MODA

I magazzini di abbigliamento Dal Ben 3, di cui Pierluigi era titolare insieme ad altri due fratelli, si fecero presto conoscere: l’offerta era ampia, di qualità, con un buon rapporto qualità/prezzo, con tanti marchi prestigiosi, il servizio attento, la clientela arrivava anche da lontano. Il massimo dell’espansione fu negli anni ‘80-‘90 quando i fatturati volavano e la clientela cresceva.

Poi Pierluigi si staccò dai fratelli e rimase unico titolare dell’azienda di Monastier, che però conobbe il declino e pochi anni fa chiuse definitivamente, in seguito ad un fallimento.

L’ULTIMO SALUTO

I funerali di Pierluigi Dal Ben si terranno in chiesa a Monastier domani, alle 15.30, secondo le normative di sicurezza imposte dal Covid. Dal Ben, che lascia i figli Giorgio e Monica, il genero Giovanni e la nipote Stella, i fratelli e le sorelle, era rimasto vedovo della moglie, Giorgia Cattai, solo a fine gennaio scorso. Dopo i funerali, la salma proseguirà per il cimitero di Monastier, dove sarà tumulata.

