VEDELAGO (TREVISO) - Da Fossalunga a Sidney. Da Sidney alla Roma. Dalla primavera della squadra capitolina alla prima squadra. Dalla panchina all'esordio: Cristian Volpato, 18 anni, sembra abbia stregato Mourinho e si appresta a entrare nel calcio che conta dalla porta principale. La prima convocazione in serie A risale al 27 ottobre nella sfida vinta dai giallorossi a Cagliari per 2-1. Ma il vero esordio è cosa recente: 4 dicembre, un solo minuto, ma storico, nella debacle contro l'Inter di Simone Inzaghi.



LA MIGRAZIONE IN AUSTRALIA

Cristian è una promessa del calcio, questo ormai è chiaro. Ma è interessante anche la sua appendice migratoria: il ragazzo infatti è figlio di Oscar il cui padre, Sergio, lasciò la natia Fossalunga nel 1954 trascinandosi appresso altri 5 fratelli. In paese Sergio giocava al calcio e da ragazzino la piazza di Istrana, in realtà un campo in erba, diventava spesso come un piccolo stadio, dentro il quale si davano pedate a un pallone. La passione per il calcio è rimasta. Ed è stata tramandata. Così Cristian ha iniziato a calcare i campi, ben più erbosi, del Marconi club a Sidney, dove ha mosso i primi passi approdando poi al Wanders Sidney Fc dove ha trovato Andrea Icardi, osservatore e tecnico del Milan. Quattro anni fa Cristian con papà Oscar ha fatto una visita a Bologna e Atalanta. Era stato considerato ancora troppo giovane. Poi la svolta, con l'ingaggio, nel 2019, nell'under 17 della Roma e l'ingresso a Trigoria, diventata di fatto la sua residenza. A prendersi cura del cucciolo non c'è un calciatore qualsiasi, ma Francesco Totti che lo ha svezzato e ne ha seguito i costanti progressi.



IMPROVVISA CELEBRITA'

Adesso di lui si parla parecchio, soprattutto in prospettiva. Anche la Gazzetta dello sport ha approfondito la sua storia: «La Roma guarda al futuro e ha firmato Cristian Volpato, un 17enne italo-australiano che gli scout giallorossi hanno pescato al Sidney Fc. Il ragazzo è anche nel mirino della nazionale italiana Under 17. Ma, soprattutto, è uno dei primi giocatori a entrare nelle scuderie di Francesco Totti». A Trigoria non manca nulla, ma essendo minorenne è stata richiesta la presenza stabile di un genitore, così mamma Claudia ha fatto armi e bagagli e si è trasferita nei pressi della struttura. Idealmente il filo rosso che collega questa porzione di castellena a Roma diventa dunque ancor più resistente: per la squadra della capitale, oltre che figura di spicco della nazionale azzurra femminile, gioca una certa Emanuela Giugliano di Istrana. Lei già campionessa, lui pronto a sbocciare.