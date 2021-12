MOGLIANO - Festa della scherma a Mogliano: la polemica è servita. Lo scontro tra i dem moglianesi e l’amministrazione corre sui social. Giacomo Nilandi, segretario del partito democratico moglianese accusa l’assessore allo sport Pavan di leggerezza. «Fatto salvo l’orgoglio moglianese per gli straordinari risultati olimpici di Beatrice Vio e Erica Cipressa, mi chiedo dove sia il senso di responsabilità di un’amministrazione che porta centinaia di persone in piazza nel momento peggiore della quarta ondata. Si sarebbe potuto fare prima o dopo in totale sicurezza -punge Nilandi - Inoltre gli 11 mila euro stanziati dal Comune, sono l’ennesimo inno allo spreco del denaro pubblico suonato dall’assessore Pavan, che con questa operazione ha prosciugato il capitolo delle iniziative in favore dei giovani». «Rispettate tutte le misure previste per la zona gialla - ribatte l’assessore allo sport - La festa è in sicurezza».

I PROTAGONISTI

La festa della scherma è programmata per oggi in Piazza Caduti: ospiti le due atlete moglianesi premiate alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 Erica Cipressa, bronzo nel fioretto a Squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Bebe Vio, oro nel fioretto individuale e argento nel fioretto a squadre alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Presenti anche l’oro olimpico di Los Angeles 1984 e commissario tecnico della nazionale di fioretto a Tokyo 2020 Andrea Cipressa, l’argento nel fioretto a Montréal 1976 Giambattista Coletti, il presidente del Coni Veneto Dino Ponchio, il presidente regionale della Federazione Italiana Scherma Alberto Spiniella. Ma l’assessore Enrico Maria Pavan replica a tono. «Dal punto di vista organizzativo abbiamo seguito pedissequamente le normative in vigore per la zona gialla. Ovviamente le agende delle atlete hanno permesso esclusivamente la data del 23/12 e non appena ci è stato comunicato ciò abbiamo provveduto a organizzare l’evento ed eravamo ben lontani dalla zona gialla che oggi è in vigore. Al fine di non perdere l’occasione di celebrare le nostre atlete, abbiamo oltretutto previsto una squadra di volontari che presteranno attenzione agli eventuali assembramenti e ricorderanno ai presenti l’obbligo di utilizzo di dispositivi di sicurezza personale come la mascherina». Sarà dunque, nelle intenzioni della Giunta Bortolato, un momento organizzato volutamente all’aperto, sebbene in pieno periodo invernale, per celebrare le atlete in sicurezza.

LA REPLICA

«Trovo assurdo poi il commento di Nilandi che ritiene che le economie che questa amministrazione ha destinato per sostenere lo sport e diffondere i suoi valori tra i cittadini siano “danaro pubblico sprecato”- aggiunge Pavan in polemica col segretario dem- La nostra amministrazione ha sempre ritenuto fondamentale sostenere lo sport, gli atleti e le associazioni sportive proprio per il magistrale lavoro che svolgono in città e per i valori sociali e di educazione che diffondono tra i giovani. Abbiamo due atlete olimpiche in città; anche Nilandi, nella amministrazione di cui faceva parte, ha assistito alla vittoria di un atleta olimpico che però non è mai stato celebrato per l’esempio positivo che ha dato ai giovani sebbene non esistesse alcuna pandemia».