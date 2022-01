MASER - Due anziani coniugi colpiti dallo stesso destino. Lui che se n’è andato lo scorso 10 gennaio e la moglie che dopo quattro giorni lo ha seguito. Il cuore di Renzo Bisconcin e quello di Amelia Adami, dopo una vita d’amore assieme, si sono fermati a pochi giorni l’uno dall’altro. E la causa è il coronavirus, che ogni giorno continua a mietere nuove vittime. «Amelia era come una sorella. Siamo andate alle elementari assieme, eravamo vicine di casa e da piccole giocavamo sempre. Renzo invece cantava con mio marito nel coro della parrocchia di Crespignaga e anche con il coro Montegrappa di San Zenone» ricorda in lacrime una parente della coppia. «Ho visto Amelia prima dell’ultima ondata di contagi. Era a fare la spesa nel negozio in cui aveva lavorato. Abbiamo parlato del più e del meno.

Poi non l’ho più vista, sono ancora scioccata». Amelia, di 82 anni, da giovane aveva lavorato con il padre nel negozio di alimentari di famiglia, che ora è gestito dai suoi nipoti. Una volta sposata, si era dedicata alla guida dello scuolabus dell’asilo parrocchiale e, proprio per la parrocchia, aveva riservato gran parte del suo tempo. Negli ultimi anni accudiva il marito invalido e dopo la sua morte, tra chi ne piangeva la scomparsa, c’era proprio il nome della moglie, che sarebbe mancata quattro giorni dopo. Lui, 93enne, aveva lavorato nella storica azienda di confezioni di Caerano: la Sanremo. La coppia era molto conosciuta e molto amata in paese, e per questo il doppio lutto ha scosso e commosso tutta la comunità, che li ricorda con grande affetto. «Amelia era industriosa, attiva, riservata e discreta, mentre Renzo era un barzellettiere. Erano due brave persone, speciali e molto disponibili» continua la parente.

Un punto di riferimento per i cittadini di Maser quindi, in particolare per la frazione di Crespignaga dove la coppia abitava. Un piccolo borgo, quello chiamato Adami, dove abitano parenti e cugini dei coniugi che si sono amati sino a questa fine comune, lasciando così tre figlie, Elisabetta, Chiara e Gabriella a cui hanno insegnato i valori dell’onestà e del rispetto, e i tanto amati nipoti. Renzo e Amelia saranno sepolti assieme e unica sarà la cerimonia funebre prevista per giovedì alle 10.30 nella chiesa di Crespignaga, dove saranno ancora fianco a fianco, uniti e vicini anche nell’ultimo saluto.