Coronavirus Veneto, in terapia intensiva ancora solo 71 pazienti. Un decesso nelle 24 ore

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto oggi, 12 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 8.

«I casi di positività al coronavirus in Veneto, dall'inizio dell'emergenza, sono 18.782, 41 in più rispetto a ieri». Lo ha sottolineato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa. «Le persone in isolamento domiciliare sono 4.713, 300 in meno rispetto a ieri - ha sottolineato Zaia -. I pazienti ricoverati sono 759, di cui 393 sono risultano positivi e 295 negativi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 71». «Dall'inizio dell'emergenza - ha quindi ricordato il governatore -, i pazienti dimessi sono 3.033, 42 in più rispetto a ieri. I decessi in ospedale sono 1.272, 1.686 considerando tutte le altre strutture».

Nel Veneto il bollettino dell'Azienda Zero registra rispetto a ieri sera un unico decesso, avvenuto nel Veneziano (ospedale Covid Villa Salus). Nessun decesso nelle strutture territoriali.

Vi sono inoltre 31 nuovi positivi. In totale dall'inizio dell'epidemia i positivi sono giunti a quota 18.782, i pazienti morti negli ospedali sono 1.272.

I ricoverati in ospedale sono 688 in area non critica, e 71 in terapia intensiva.

