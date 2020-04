Remo Spagnol, nella migliore tradizione che distingue i v eneti, non poteva starsene con le mani in mano . A nzi, con le gambe immobili, visto che è una atleta abituato ai lunghi percorsi come le super maratone di 160 km . Di fronte alle immagini delle emittenti tivù di Austin in Texas di centinaia di auto in fila per avere dei prodotti alimentari offerti dalla Central Texas Food Bank, Remo ha preso la decisione che gli ha fatto raccogliere quasi 12mila dollari da donare a coloro che schiacciati dall’emergenza non hanno più nemmeno i soldi per comprarsi il cibo. Correre. Lui, “health coach”, uno che insegna agli altri a vivere in maniera salutare attraverso corsa e movimento ha intrapreso una maratona fuori del comune: 100 miglia, poco meno di 160 km da percorrere attorno a qualche isolato del suo quartiere nella periferia della capitale del Texas.



L’IMPRESA

«A maggio a vrei dovuto correre una corsa in Florida - r acconta al telefono Remo- . Con il Coronavirus si è fermato tutto e allora ho pensato che facendo la mia corsa qui in casa avrei potuto racimolare qualcosa per quelle persone che ho visto in fila per il cibo. Ho percorso 100 giri in una ventina d’ore, con piccole soste per alimentarmi e bere. C hi voleva e mi vedeva correre poteva donare online i soldi alla Banca del Cibo. Sono riuscito a raccogliere 11.500 dollari. Non sarà abbastanza per tutte quelle auto che ho visto ma spero che qualcuno ne possa trarre beneficio ».

VIA DALLA MARCA DAL 2002

Remo ha compiuto 43 anni martedì ed è partito per Londra in cerca di avventura nel 2002. Qui ha conosciuto quella che poi sarebbe diventata sua moglie, Sarah, originaria della California dove si sono poi trasferiti fino al 2015. Da Irvine hanno comprato casa nella più tranquilla Austin dove vive tuttora con Sarah e il figlio Lian P i o: « Ho voluto chiamare mio figlio come mio nonno che ha combattuto la Grande Guerra . Ho tutta la mia famiglia ancora a Cimadolmo : p apà Benito, mamma Beatrice, le sorelle Laura Sofia e Valentina. Ci sentiamo spesso e quando posso torno a trovarli . Nel 2014 ho deciso di cambiare vita, via le sigarette , volevo una vita sana. Ho ini z iato a fare attività fisi ca , camminare fino a correre» . S upportato dai vicini che lo hanno visto transitare per decine di volte davanti a cancelli di casa . Dopo i primi 20 giri sono apparsi cartelli di s ostegno : “ Forza Remo” , “Tieni Duro” , “Sei Grande” , “Non mollare”. E lui mettendo un passo dopo l’altro ha percorso quei 160 km co l pensiero fisso di poter dare un po’ di aiuto, una piccola speranza a quelle persone in coda . © RIPRODUZIONE RISERVATA