Labomar dona mascherine e gel igienizzante al Ca' Foncello

TREVISO - Prosegue l'impegno di Labomar, azienda di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, a supporto della comunità locale e del Servizio sanitario nazionale nella lotta contro il Covid19. Una dotazione di 13mila mascherine e 6.240 flaconi di gel igienizzante per le mani è stata donata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, struttura con reparti Covid nella quale operano oltre 3mila operatori sanitari e che si è distinta per alcuni progetti di ricerca sugli effetti del SARS-Cov-2 in pazienti con deficit immunitari. La donazione ha visto anche il contributo dei dipendenti dell'azienda. «Dobbiamo ringraziare anche la generosità del personale di Labomar - dice l'ad Walter Bertin - perché l'idea è nata da loro. In molti avevano espresso il desiderio di compiere un gesto di solidarietà e, confluendo in un'azione collettiva che ha coinvolto tutta l'azienda, il contributo di ciascuno ha potuto concretizzarsi con maggiore forza». © RIPRODUZIONE RISERVATA