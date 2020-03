Coronavirus. Giancarlo Gentilini a La Zanzara: «Sotto il fascismo la sanità era migliore»

Giancarlo Gentilini intervistato a La Zanzara di Radio 24 : «Sotto il fascismo la sanità era migliore», lo ha detto l'ex sindaco Sceriffo di Treviso. «I latini dicevano mens sana in corpore sano, e basta guardare alle opere, gli ospedali, le colonie al mare e in montagna fatte quando c'era lui - spiega, alludendo a Mussolini - per capire come siamo messi adesso che mancano persino le mascherine. Ora invece abbiamo un coprifuoco che é peggio di quello della guerra».



Ultimo aggiornamento: 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA