CORDIGNANO - Aveva affittato un miniappartamento in un bed & breakfast, salvo poi svuotarlo del frigorifero, della lavatrice e pure di piatti e bicchieri. Quando, nella giornata di sabato, i carabinieri si sono presentati a casa sua con l'autorizzazione a perquisirla per cercare il bottino, la 28enne L.S. gli si è scagliata addosso, insultandoli e minacciandoli ripetutamente, tanto da guadagnarsi una denuncia minaccia e oltraggio che si aggiungerà al furto che le viene contestato.

IL COLPO A quanto ricostruito dai carabinieri di Padova, era l'agosto scorso quando un curioso episodio si era verificato in una struttura ricettiva della provincia euganea. In un mini appartamento affittato ad alcuni clienti, una volta liberato, i proprietari avevano scoperto la mancanza di diversi oggetti ed elettrodomestici. Erano infatti spariti non solo alcuni bicchieri e il servizio di piatti, ma addirittura la lavatrice e un frigorifero a colonna. Segnalato il fatto ai militari e formalizzata una denuncia, erano partite le indagini che hanno condotto alla donna, italiana residente a Cordignano e con diversi precedenti penali. Dopo averla identificata e indagata per il furto, gli inquirenti hanno ottenuto dalla Procura l'autorizzazione a perquisirne l'abitazione.

IL SEQUESTRO I colleghi di Cordignano sabato si sono quindi presentati a casa della 28enne che, appena ha capito il motivo della visita, ha cercato in ogni modo di impedire loro di entrare. Sotto una pioggia di insulti e minacce, i carabinieri hanno controllato i locali trovando esattamente gli oggetti scomparsi a Padova. Il frigorifero, la lavatrice, nove piatti e quattro bicchieri sono quindi stati posti sotto sequestro in attesa di essere restituiti ai proprietari, mentre L.S. è stata condotta in caserma e denunciata per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

