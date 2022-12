Coppa d’Oro del MIG di Longarone: una gelateria trevigiana ed una padovana sul podio del miglior gelato gusto malaga d’Italia

ARCADE - Una gelateria trevigiana ed una padovana sono tra le protagoniste della “Coppa d’Oro 2022”, storico concorso della Mostra internazionale del gelato artigianale (MIG) di Longarone giunta quest’anno alla 52^ edizione. Se la vittoria è andata a Barbara Bettera della gelateria “Il gelato di Barbara” di Rivolta d’Adda (Cremona), il secondo e terzo posto è tutto appannaggio del Veneto. Sul terzo gradino del podio si è difatti piazzato Thomas Infanti della gelateria “Antiche tentazioni” di Padova (per il secondo anno consecutivo vincitore anche del premio riservato agli Under 35), mentre sul secondo troviamo il trevigiano Sergio Del Favero di “Pausa gelato” di Arcade. Il gelatiere trevigiano originario proprio di Longarone (associato a Confartigianato di Conegliano e attuale vicepresidente del gruppo Accademici artigiani gelatieri italiani), che solo un mese fa era tra i finalisti a Roma in Coppa Italia, fa così “bis” al concorso dopo aver già vinto il titolo nel 2005 con il gelato al prosecco, mentre quest’anno la competizione bellunese era dedicata al gusto malaga.

«Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato - commenta Del Favero – Si tratta di un premio che attesta a livello internazionale il grande valore della tradizione gelatiera italiana e ripaga in particolar modo tutto l'impegno e i sacrifici di anni di lavoro. Voglio dedicare questo successo alla mia famiglia che mi è stata sempre vicina e che partecipa con impegno al risultato della nostra attività».

IL CONCORSO

Istituito nel 1970, il Concorso internazionale Coppa D'Oro è considerato l'oscar mondiale del gelato artigianale e ogni anno dà la possibilità ai maestri gelatieri artigiani di tutto il mondo di mettere in evidenza le loro capacità professionali. La giuria del Premio, composta da esperti, maestri gelatai e professionisti del settore, dopo un'attenta valutazione ha deciso di premiare Sergio del Favero per il suo prodotto artigianale di altissima qualità, interamente lavorato nel laboratorio di Piazza Vittorio Emanuele III di Arcade, con ingredienti di freschi e di prima qualità che ne fanno un gelato genuino e intenso nel sapore. Tra i parametri di giudizio la giuria della MIG ha comunque valutato anche il gusto, la tecnica di lavorazione, la consistenza, l’aspetto e la presentazione delle varie proposte.