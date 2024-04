PADOVA - All’auditorium del Liceo Artistico A. Modigliani ieri si è tenuta la premiazione dei concorsi “L’arte sperimenta con la scienza” per la realizzazione del logo e di “Sperimenta anche tu” con esperimenti sul tema “La scienza che stupisce” oggetto della XXII edizione della mostra “Sperimentando 2024“.

Al concorso “L’arte sperimenta con la scienza” hanno partecipato 85 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con 84 progetti grafici. Al concorso “Sperimenta anche tu”, hanno partecipato 77 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con 23 esperimenti.



GLI ASSESSORI

«Questa premiazione sottolinea l’importanza di lavorare con le scuole - ha chiarito l’assessore Francesca Benciolini - e l’importanza di collegare scienza, territorio e arte». Luigi Bisato, consigliere della Pubblica Istruzione della Provincia ha sottolineato il valore di mettere insieme più scuole e più sensibilità: «Sperimentando è promozione della sperimentazione - ha detto. Il tema della mostra 2024 ha raccolto alcuni fenomeni della realtà quotidiana che generano stupore e che nella scienza trovano una spiegazione. Nel campo della Chimica, alcune “magie” stimolano la curiosità dello spettatore; nel campo delle Scienze Naturali, si esplora un mondo infinitamente piccolo ma assolutamente resistente; in quello della Fisica, alcuni eventi sorprendono, fuori della logica comune; in quello dell’Arte, il visitatore si stupirà davanti ai trompe l’oeil e all’illusione che creano».

I DETTAGLI

“Sperimentando” è un’esposizione interattiva di esperimenti nel campo della fisica, della chimica, delle scienze biologiche e dell’arte per raccontare la scienza in modo semplice, divertente ed immediato ma rigoroso.

Nelle visite alla Cattedrale ex Macello di via Cornaro, i visitatori sono accompagnati dai giovani e da guide "specializzate" in un percorso interattivo e coinvolgente così che i concetti siano compresi facilmente e in modo semplice. «Sperimentando è una mostra sempre molto visitata e apprezzata - ha confermato Ariella Metellini, presidente del Comitato Sperimentando Aps - nel pubblico, abbiamo notato carenze di presenze delle Scuole Secondarie di I° grado ma numerose famiglie sono venute a farci visita”.



I VINCITORI

Per il concorso “L’arte sperimenta con la scienza”, la vincitrice è stata Eulalia Bernardi dell'Istituto Modigliani con la motivazione: "simpatica rappresentazione di una delle più famose stranezze scientifiche legate alla descrizione matematica della meccanica quantistica: l'esperimento mentale del gatto di Schroedinger. Qui la figura amichevole del gatto è proposta in un originale gioco dinamico che rimanda al suo duplice stato: vivo o morto? Si chiede chi guarda. La giuria ha giudicato efficace l'immagine sia per la realizzazione del manifesto che per la sua rappresentazione sulla maglietta". Nel concorso “Sperimenta anche tu”, per le scuole secondarie di primo grado hanno vinto il primo premio: gli studenti Rebecca Baldisserotto, Mattia Dalla Verde, Matilde Viola dell’Istituto Antonio Pisano di Caldiero, sede di Belfiore. Per le scuole secondarie di secondo grado, il primo premio è stato dato all’esperimento “Una rotaia molto speciale” degli studenti Mattia Cassone, Alberto Fusetti, Michele Leoni, Ludovico Manfrin, Pietro Sancio, Lorenzo Sorichetti, del Liceo Cornaro. Si tratta di un carrello con ruote quadrate ed è stato premiato con il motivo: “esperimento ben realizzato con materiale povero, funzionante senza manutenzione, efficace nelle spiegazioni matematiche”.

I vincitori hanno ricevuto premi in denaro offerti dall'associazione Sperimentando Aps con il contributo del Comune e della Fondazione Cariparo. Altri premi sono stati offerti dal Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune, dalla Provincia e dalla ditta Favini. Tema della prossima edizione: "La scienza che stupisce Luogo", alla Cattedrale ex-Macello.