Simulazione di un incidente a Treviso, ecco cosa succede quando un'auto si ribalta

TREVISO - "Insieme per la sicurezza" è il progetto promosso dall'Automobile club di Treviso che ieri, 18 aprile, e oggi, 19 aprile, ha attirato numerosi giovani con lo scopo di sensibilizzarli al corretto comportamento sulla strada. L'iniziativa, nell'area parcheggio di via Cisole, incrocio con via dei Campi sportivi (dietro lo stadio di rugby di Monigo), ha visto la presenza di due simulatori statici per auto, un simulatore per moto, uno di crash test e ribaltamento di vettura, un circuito per biciclette. (video di Mattia Mocci, Nuove Tecniche)