CONEGLIANO - «Siamo determinati a percorrere tutte le strade possibili per la realizzazione della tangenziale sud, un’opera fondamentale non solo per la città, ma per tutto il territorio»: lo ha affermato il sindaco Fabio Chies, rispondendo in consiglio comunale a un’interpellanza di Piero Garbellotto (Libertà Civica e Popolare) sullo stato di attuazione della tangenziale sud. Garbellotto, che si è dichiarato alla fine parzialmente soddisfatto, aveva evidenziato, ad esempio, «il perdurare del problema del traffico a Campolongo, dove la soluzione sperimentale di restringere con delle fioriere la carreggiata in via Santa Rosa per scoraggiare il suo utilizzo, si è rivelata un fallimento». E ha ricordato che «l’anno scorso è stata inviata una raccomandata ai competenti organismi provinciali e regionali per richiedere la realizzazione dell’opera».

IL PRIMO CITTADINO

Il sindaco ha spiegato che «è stato rivisto e aggiornato dai tecnici incaricati il progetto di fattibilità della tangenziale sud, che ricalca in sostanza quello precedente che risale al 2009 e prevedeva una spesa di 45 milioni di euro, ma che è stata ricalcolata in 77 milioni e 800mila euro per l’aumento dei costi e alcune migliorie». «Si tratta di un’arteria strategica - ha aggiunto - per risolvere il problema del traffico e sottoporremo questa esigenza sia a Venezia che a Roma, dal momento che ha una valenza sovracomunale». Infatti la tangenziale sud sarebbe un’alternativa al traffico lungo la Pontebbana, nel tratto corrispondente all’attuale circonvallazione di Conegliano, costruita alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, deviando il traffico anche pesante, che fino ad allora non aveva alternative per potere evitare le strade del centro cittadino di Conegliano. Ma, anche per lo sviluppo edilizio lungo il suo tracciato, si può dire che l’attuale circonvallazione sia diventata una strada urbana. Il traffico si è ulteriormente incrementato con il casello della A 27 e A 28, intasando di auto e mezzi pesanti la zona di Fossamerlo in via Liberazione verso la circonvallazione, dove una rotatoria all’incrocio con via Matteotti ha solo in parte risolto il problema degli incolonnamenti che si formavano. Ma provocando anche disagi nel quartiere di Campolongo per l’ulteriore traffico creatosi in via Santa Rosa e via Monticano. L’alternativa dovrebbe essere appunto la tangenziale sud nel territorio di San Vendemiano e Conegliano, dall’uscita del casello autostradale all’innesto ad ovest con la bretella di Parè.

I PROSSIMI PASSI

«Abbiamo fatto tutto ciò che era necessario in base alle nostre competenze - ha sottolineato il sindaco - e nelle prossime settimane incontreremo i nostri rappresentanti in parlamento e in Regione perché vengano individuate concretamente le fonti di finanziamento per un’opera necessaria».



