di Elisa Giraud

CONEGLIANO (TREVISO) - «Aiutatemi a trovare mia figlia viva». È l'appello disperato di Ioana Botezatu, mamma di, 17 anni, scomparsa da domenica mattina. «È uscita di casa verso le 8.30 racconta Ioana Io stavo facendo colazione in cucina,. Le ho detto di non fare tardi che a mezzogiorno avremmo mangiato tutti insieme. Da quel momento non l'ho più sentita». Ioana e le sue due figlie sono originarie della Romania. Lei è arrivata a Conegliano nel 2011, loro nel 2013. La paura di Ioana è che Letizia sia stata sequestrata da un ragazzo conosciuto in chat, che lei considerava il suo ragazzo, di dieci anni più grande, romeno anche lui, che vive in Germania e che però secondo la donna sarebbe uno sfruttatore, un trafficante di minori. «Verso le 13.30 di domenica, dopo molti tentativi di chiamare mia figlia e lui, il ragazzo ha risposto al