CONEGLIANO - Si è spenta la notte scorsa, all'età di 75 anni, l'indimenticabile maestra Lucia Bianchini, moglie dell'ingegnere Massimo Mario, uno dei professionisti più noti della città, che in passato è stato anche assessore comunale e presidente di Antennacinema, facendo di tutto per cercare di rilanciare questa prestigiosa manifestazione. Lei viene ricordata da tutti quelli che avevano avuto la fortuna di conoscerla, per la sua signorilità, la discrezione e la sensibilità e attenzione che riservava agli altri.



Originaria di Treviso, era figlia di un funzionario dell'ufficio imposte che aveva operato, tra l'altro, anche a Valdobbiadene e Conegliano. Dopo il diploma alle magistrali, Lucia Bianchini era stata insegnante dapprima alla scuola elementare di Levada di Godega e quindi alla Kennedy, alla San Francesco e infine a quella di Campolongo di Conegliano, fino all'età della pensione. Amava il mare e con il marito e i suoi cari trascorreva le vacanze e molti week end in una casa che avevano acquistato sopra la spiaggia e le scogliere nella splendida località di Villasimius nel sud della Sardegna, vicino a Cagliari. Era da qualche tempo malata di tumore e per le terapie necessarie era stata ricoverata al Cro (centro di riferimento oncologico) di Aviano da cui era stata dimessa.



Nulla però faceva presagire una fine così repentina. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate negli ultimi giorni ed il decesso è avvenuto all'ospedale civile Santa Maria dei Battuti di Conegliano. Oltre che il marito Massimo Mario, lascia la figlia Maddalena (ingegnere che affianca il padre nel suo lavoro), la nipotina Vittoria e gli altri parenti. La data dei funerali non è stata ancora fissata, ma sarà concordata nella mattinata di oggi. Come ha anticipato il marito, dovrebbero comunque essere celebrati probabilmente nel pomeriggio di giovedì prossimo nella chiesa della parrocchia di San Rocco.