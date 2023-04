CONEGLIANO - Ex capitano dell’aeronautica militare statunitense, guardia di sicurezza e oggi personal trainer a Conegliano. La storia di Drake Taylor, classe ’85, nato a Cincinnati in Ohio è ricca di avventura. Dagli inizi, come soldato semplice, passando per le missioni anti terrorismo in Niger e gli inte n si allenamenti di guerriglia nella giungla giapponese. Laureato in criminologia e military science è stato guardia di sicurezza per i nomi più importanti nel panorama geopolitico mondiale: Barack Obama, Joe Biden, Nancy Pelosi, il Papa. Dopo essere arrivato come militare ad Aviano, nel 2016, nel 2018 Drake conosce l’amore, inizia la convivenza con Alessandra Giubilato, cantautrice nostrana di grande talento. Qui inizia la carriera come personal trainer, proponendo allenamenti di tutti i tipi, anche quello pensato per i militari.

Come mai ha preferito rimanere in Italia e non tornare in America?

«Non avevo pianificato di rimanere, è stata una decisione presa all’ultimo. Mi sono dovuto reinventare. Ma l’Italia è un paese bellissimo e Conegliano soprattutto, se cambiasse qualcosa per essere più al passo con i tempi, potrebbe essere la città più bella del mondo. E l’amore. Alessandra, la mia compagna, ha iniziato un percorso come cantautrice qui in Italia e vorrei potesse continuare a inseguire il suo sogno. Certamente alcune cose sono più difficili, soprattutto per le persone giovani. Ho conosciuto ragazzi che non riescono a vedere il futuro qui e vogliono andare all’estero» .

Cosa le piace di più del suo lavoro qui?

«Sin da bambino prendevo lo sport molto seriamente. Poi crescendo mi sono avvicinato al mondo della palestra. Qui in Italia la mentalità, nella dimensione sportiva è molto differente. Vorrei proporre una visione di versa sull’allenamento, più concentrata sullo sviluppare la forza. Io poi amo vedere le persone avere successo e realizzarsi. Anche perché ho visto molte cose brutte e l’esperienza nell’Airforce mi ha insegnato che la vita è troppo breve per deprimerc i » .

Gli anni nell’aeronautica militari sono stati duri?

« S otto ogni punto di vista. Però mi hanno insegnato a essere padrone delle mie emozioni. Oggi non importa cosa accade, riesco sempre ad essere sereno. Per anni sono stato a capo della forma fisica della mia unità, che poteva contare fino a 280 soldati. Parte del processo sta nel trasformare il proprio corpo e avere abitudini fisiche e alimentari sane. Io come personal trainer non posso fare miracoli, ma credo di poter trasmettere ciò che la mia esperienza mi ha dato» .

Da militare ha girato il mondo e conosciuto molte persone importanti a livello internazionale

«Sono stato in Giappone, a Washington, in Texas, in Niger per 8 mesi quando c’è stato l’attentato nel 2016. Sono stato nelle forze di sicurezza per numerose personalità, come Barack Obama, Joe Biden quando era vicepresidente, Nancy Pelosi e anche per il Papa. Quando sono tornato in Italia nel 2018 sono andato a convivere con Alessandra ed è iniziata la mia avventura qui» .

Cosa le piace di più di Conegliano?

«Conegliano mi ricorda molto Mason, un sobborgo di Cincinnati dove sono cresciuto. Mi piace fare il giro delle colline e ho fatto amicizia con molte persone che quando mi vedono mi salutano sempre» . («Conosce più persone di quante ne conosco io che sono nata e cresciuta qui- scherza Alessandra - gli anziani delle case in collina si fermano sempre a fare due chiacchiere con lui»).

Tra un prosecco e l’altro si fa amicizia