Elisa arriva a Treviso: il concerto anticipato da un talk nell'Arena della Marca

TREVISO - Elisa a Treviso. Entra nel vivo il programma della rassegna Veneto Oltre 2022, che ospita all’Arena della Marca di Treviso-Villorba, negli spazi dell’Ippodromo di Sant’Artemio, i grandi nomi della musica italiana. Attesa alle stelle per l’appuntamento di oggi, 2 agosto, con il “Back to the Future Live Tour”, Elisa, cantautrice fra le più amate dal pubblico italiano. I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche oggi nelle biglietterie dell’Arena. L’inizio del concerto è in programma alle 21.30.

Talk e un pre show apriranno il concerto

Oggi, a Treviso, dalle 18.15 alle 18.45 è previsto lo speech esperienziale “Il Suono della Vita”, con Daniel Lumera, biologo naturalista, docente e riferimento internazionale nell'area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione. Ad introdurre l'appuntamento sarà la stessa Elisa. Alle ore 20.00 invece, spazio alla musica con CAMIN (nome d'arte di Francesco Camin), cantautore e musicista triestino. Apprezzato da pubblica e critica, vincitore del Premio Lunezia, l'artista conta di diverse importanti esperienze e partecipazioni, come quella sul palco del Club Tenco e delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Il Green Village è l’area in cui sono presenti realtà locali, per offrire un’esperienza nuova al pubblico, diffondendo gli obiettivi della sostenibilità ed il messaggio di Back to the Future. Lo spazio è esterno all’area concerti, e prevede la partecipazione libera del pubblico. Il Green Village è lo strumento per garantire una maggiore sostenibilità del progetto facendo raggiungere importanti obiettivi comuni.

Back to the Future Live Tour: Elisa all'Arena della Marca

Il "Back to the Future Live Tour" vedrà Elisa protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d'Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà. Così "Back to the Future Live Tour" non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull'argomento green. Al centro, infatti, ci sarà sempre un impegno particolare per l'ambiente, seguendo un importante protocollo redatto dal Politecnico di Milano e Music Innovation Hub. Durante il tour prenderà inoltre vita il progetto Music For The Planet, realizzato da Music Innovation Hub ed AWorld a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Concerto sostenibile

E proprio l’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Dal pomeriggio all’interno dell’Arena della Marca sarà anche attivo il Green Village, un'area allestita con materiali ecosostenibili e realizzati con criteri di sostenibilità anche sociale (sono stati realizzati dal designer pugliese Vittorio Palumbo con la partecipazione dei detenuti del carcere di Verona, grazie alla realtà Reverse) che accompagna lo show principale; uno spazio in cui si svolgono panel, performance, workshop, percorso sensoriale, proiezioni, attività di benessere e attività dedicate a bambini e bambine.