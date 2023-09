Comunità senza soldi, domiciliari impossibili per un detenuto incapace di intendere e di volere

TREVISO - Un trevigiano di 28 anni, accusato di maltrattamenti verso i genitori e di tentata violenza sessuale nei confronti di due donne, in custodia cautelare nel carcere di Verona, ha ottenuto gli arresti domiciliari ma la misura non è applicabile dato che la struttura a cui sarebbe affidato non dispone dei finanziamenti necessari ad ospitarlo. L'uomo, rispetto al quale c'è una perizia psichiatrica che attesterebbe la sua incapacità di intendere e di volere, è in attesa di processo.