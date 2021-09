Gruppo di ragazzi dai 17 ai 23 anni si perde sulla via verso il bivacco

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Cinque ragazzi persono l'orientamento nel tragitto che va dal parcheggio Peroz al bivacco dei Loff, a Cison di Valmarino: tanta paura nella notte per il gruppetto composto da giovani dai 17 ai 23 anni.

I ragazzi partiti a piedi durante il percorso hanno imboccato un sentiero sbagliato, quando si sono resi conto di non trovare più la loro destinazione hanno chiamato i soccorsi. Nella sala operativa provinciale subito, approfittando dell'ancora buona ricezione dei cellulari, i vigili del fuoco dopo averli tranquillizzati, sono sempre rimasti in contatto telefonico con loro e grazie al rilevamento della posizione li hanno individuati, permettendo così alla squadra di Vittorio Veneto di geolocalizzarli, raggiungerli e portarli al sicuro e al caldo in un paio di ore nonostante le condizioni meteo stessero peggiorando. I ragazzi comunque stavano bene, un po' infreddoliti e spaventati.