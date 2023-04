Cigno ferito avvistato sulla carreggiata: salvato dai carabinieri Foto

CASALE SUL SILE - Su segnalazione di alcuni passanti una pattuglia di carabinieri è intervenuta verso le 15.30 di oggi - 12 aprile - in via Nuova Trevigiana a Casale sul Sile per la presenza di un cigno verosimilmente ferito che giaceva sulla carreggiata. I militari, unitamente ad alcuni cittadini, hanno messo in sicurezza l'animale sul ciglio.

La viabilità, con l'ausilio di personale della Polizia locale, è stata poi sospesa per alcuni minuti per consentire l'intervento in strada di volontari del Centro recupero fauna selvatica di via Cal di Breda di Treviso che hanno recuperato il volatile e trasportato presso quella struttura per le cure del caso.