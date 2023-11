Incidente a Crocetta del Montello. Ciclista investito da una Fiat 500 guidata da una donna: è grave

CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) - Terribile incidente oggi, 6 novembre, intorno alle 12 a Crocetta del Montello. Un ciclista classe 1949 in sella ad una bici elettrica è stato investito da una Fiat 500 guidata da una donna classe 1953 in via Erizzo all'altezza del civico 86. L'uomo stava pedalando in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita quando è stato centrato dalla macchina che si è fermata subito dopo l'urto. Pare che a dare l'allarme siano stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. I soccorsi, arrivati sul posto lo hanno portato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Treviso dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

Per i rilievi del caso sono intervenuti polizia locale e carabinieri, i veicoli sono stati posti sotto sequestro.