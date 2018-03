Dalle provette alle pecore, la seconda vita dell'ex cervello in fuga Katy

di Angela Pederiva

Ancora una settimana fra microscopio e provette, al. «Poi finirà la borsa di studio e io smetterò di fare la precaria»: solo che il posto fisso, giovane ricercatrice universitaria nel settore delle biotecnologie mediche, l'ha trovato ai piedi dell'Altopiano del. È qui, fra ledi Prosecco e lealpagote, che questoha deciso di portare le sue competenze scientifiche, dedicandosi completamente all'azienda agricola che fin dal nome dice molto di lei: VitiOviTec.Guidano il trattore con il satellitare, commerciano online e recuperano mestieri antichi: sono le ragazze di Coldiretti, 24.000 imprese rosa solo in Veneto, «agricoltrici laureate, creative e impegnate nel sociale», come le descrive Franca Castellani, responsabile regionale uscente del coordinamento Donne Impresa, che ha appena designato le referenti provinciali. Cecilia Barison è orticoltrice macrobiotica a Lusia (Rovigo). Chiara Bortolas è l'animatrice del mercato di Campagna Amica a Belluno. Raffaella Veronese è cerealicoltrice a Cavarzere (Venezia). Michela Menti, dottoressa in Economia e commercio, gestisce un agriturismo e una stalla a Monteviale (Vicenza). E poi c'è appunto Katy Mastorci, che a Osigo di Fregona (Treviso) sta realizzando il secondo sogno della sua vita...