di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POSSAGNO (TREVISO) - «Se l'algoritmo è così capra da non distinguere tra pornografia e arte, il museo di Canova cosa deve fare? Chiudere bottega? Rivestire le statue? Siamo seri. Stiamo avendo troppi danni d'immagine dae Instagram: ora portiamo anche noi Zuckerberg in Tribunale». Censurategli tutto ma non la. Vittorio Sgarbi, da alcuni mesi presidente della Fondazione Canova, di fronte alle continue azioni di oscurantismo delle piattaforme social e alle maldestre giustificazioni del customer service ha chiamato a raccolta i suoi legali. «Troppi disagi, in pratica non possiamo fare web marketing e aumentare i nostri followers. Quindi, in pieno accordo con il sindaco di Possagno Valerio Favero, abbiamo deciso di portare Facebook e Instagram in Tribunale e chiedere un risarcimento danni». La decisione congiunta di Fondazione e Comune arriva dopo che da