© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO - Incidente alle due di notte tra due auto: feriti una 22enne e un 24enne. Lo schianto frontale è avvenuto in via Roma a Castelfranco Veneto, ancora da chiarire le cause. Sul posto il 118 che ha soccorso e trasportato in ospedale i ragazzi, i vigili del fuoco e la polizia stradale.