Un'edizione da record per La Casearia Carpenedo (azienda di Camalò, in provincia di Treviso), quella dei World Cheese Awards 2021, le «Olimpiadi dei Formaggi» tenutesi nei giorni scorsi ad Oviedo (Spagna), dopo un anno di stop, nel 2020, causa pandemia e arrivate alla 34. edizione. L'azienda trevigiana ha infatti conquistato, unica veneta, il Super Gold col suo Basajo, erborinato di latte crudo ovino affinato in vino passito bianco e uva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati