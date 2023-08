Cartello stradale "strano" a Collalbrigo: «Automobilisti, attenti ai gatti (non proprio svegli)»

COLLALBRIGO (TREVISO) - “Automobilisti, attenti ai gatti (non proprio svegli)”. È spuntato in località Collalbrigo, in una zona di aperta campagna sulle colline di Conegliano, il curioso “cartello stradale” che invita a fare attenzione ai piccoli quattro zampe che si potrebbero aggirare nei pressi. Probabilmente, qualche abitante della zona avrà notato che i mici, magari attraversando la strada con la loro caratteristica noncuranza, non sembrano essere particolarmente attenti né abituati al transito in zona (seppur raro) di automobili, motocicli e biciclette.



LO SCATTO

A immortalare l’originale “segnaletica”, probabilmente affissa già da un po’ di tempo, è stato l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Claudio Toppan, che domenica scorsa si trovava a passeggiare in zona.

Divertito, il vicesindaco ha voluto dare risalto alla trovata di qualche residente della zona, pubblicando la fotografia sul proprio profilo su Facebook con il commento “La simpatia dei borghi”. «Camminavo lungo via delle Caneve, circa 500 metri dopo l’innesto da via della Guizza, e ho notato questo simpatico segnale - ha raccontato Claudio Toppan - .

Si trova ai margini della carreggiata, a ridosso della siepe di recinzione di un casolare, proprio dove inizia una strada sterrata. È stata una piccola sorpresa che, però, mi ha divertito nella calura del fine settimana. Così ho scattato e poi postato quella foto».



LE VERIFICHE

Interpellato se l’ironico cartello potrà in futuro rimanere lì dove è stato posizionato, il comandante della Polizia municipale di Conegliano, Claudio Mallamace, ha precisato che «dalla foto pubblicata, il cartello si trova all’interno di una proprietà privata: dobbiamo solo accertare se interferisce con la viabilità pubblica e solo in questo caso verrà rimosso»