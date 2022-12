Il campione europeo Enduro Carlo Minot atleta dell'anno Unvs, premio alla memoria per Carlo Durante

TREVISO - Annuale appuntamento, a Palazzo dei Trecento, l'altra sera per le premiazioni della sezione di Treviso dei Veterani dello sport, ovvero gli ambasciatori dei valori sportivi, presieduta dall’avvocato Beniamino Bazzotti con vice la “macchina organizzativa” Patrizia Capuzzo. Sei gli atleti premiati per essersi distinti nel corso della carriera, ma anche un omaggio ai soci che nel 2022 hanno contribuito alla conquista dei titoli per la sezione, fra questi la regolarità auto storiche e il tiro a segno, oltre a tennis e atletica con l’intramontabile Giorgio Bortolozzi. «Operiamo nello sport e nel sociale, siamo sportivi fino alla fine perché lo sport l’abbiamo nel cuore ha sottolineato Bazzotti, lanciando poi un forte messaggio «Obbligherei tutti i giovani a praticare lo sport». Presente, con l’assessore allo sport Andrea De Checchi, il sindaco Mario Conte. «Lo sport è impegno, amicizia, sociale, solidarietà e condivisione, poi arrivano anche le vittorie e i Veterani sono un esempio» ha sottolineato Conte. Mario Sanson delegato del Coni ha ricordato quanto la sezione di Treviso sia molto attiva e pronta a ricordare personaggi che tanto hanno dato e daranno allo sport trevigiano. Prima delle premiazioni sono ricordati i soci scomparsi Romano Pavan (re delle maratone) e Giulio Marittimi.



I PREMIATI

“Atleta dell’anno” il giovane Carlo Minot, campione europeo, nonché italiano Enduro, stella che brilla nel firmamento del motociclismo. Premio “Giovane Promessa” a Marco Ammirati, giovanissimo campione mondiale target sprint. “Premio dedizione e passione” a Luca Serena capitano della nazionale vincitrice del mondiale di tennis over 40, nonché dell’argento all’europeo per club. “Premi speciali” a Edi Cadorin, riconoscimento alla carriera, per aver partecipato ad oltre 300 maratone, traguardi importanti che le hanno consentito l’ingresso nell’Albo Internazionale dei Supermaratoneti, quindi alla Società Sport Life Onlus Montebelluna con il premio SportInclusive per essersi aggiudicata 15 medaglie su 31 conquistate dalla nazionale italiana ai campionati del mondo di nuoto per atleti con sindrome di Down.

Infine il riconoscimento alla Memoria è andato allo scomparso Carlo Durante, atleta volpaghese, ex maratoneta e campione paralimpico non vedente, campione del mondo nel 1994 ed Europeo nel 1991, ’93, ’97. Tre medaglie d’oro, 4 d’argento, 5 di bronzo al Merito Sportivo, quindi oro alle Paralimpiadi ad Atlanta 1996 e bronzo a Sidney nel 2000 e a 58 anni ha partecipato ai Giochi di Atene e insignito del Collare d’oro dal Coni. A ritirare il premio la figlia Chiara, il tecnico Gastone Lion e la guida olimpica Luigi Michelotto.