Sorprendono ladro che ruba in casa: due carabinieri feriti, arrestato il malvivente

MONTEBELLUNA - Due carabinieri sono rimasti leggermente feriti nella colluttazione avvenuta con un malvivente sorpreso a tentare un furto in una abitazione di Montebelluna . I militari, allertati dalla segnalazione di un residente di una casa accanto, notando movimenti strani hanno atteso l'uscita di possibili intrusi venendo tuttavia aggrediti, all'atto dell'arresto, dall'unico malvivente entrato in azione. L'uomo, un 29enne di Montebelluna già noto alle forze dell'ordine per episodi simili, aveva cercato di asportare dell'abitazione alcune opere d'arte, argenteria ed un piccolo elettrodomestico. Medicati dai sanitari, i carabinieri hanno riportato contusioni guaribili in alcuni giorni.