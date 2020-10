FREGONA - Seconda cucciolata di lupi e la prima documentata dalle fototrappole di Wildlife Camera Project di gatto selvatico. Il Cansiglio si conferma habitat ideale per queste due specie che negli anni erano scomparse. A darne notizia, facendo il punto sul progetto, è l'associazione naturalistica Lorenzoni che da due anni è impegnata nel monitoraggio della fauna, in particolare il lupo, in accordo con gli enti regionali.



Dopo il lockdown, sono riprese le attività: da gennaio sono 20 i video-cattura del lupo, 31 quelli del gatto selvatico. Quanto ai lupi, Wildlife Camera Project ha ripreso la seconda cucciolata. «Sono cinque spiega Luca Zanchettin coordinatore del progetto e da anni attivo nel monitoraggio del lupo in Cansiglio a cui si è avvicinato con la tesi di laurea in scienze ambientali - Sono la seconda figliata del branco formatosi in Cansiglio nel 2019. I piccoli, nati a maggio, sono stati immortalati per la prima volta a fine luglio intenti a socializzare e ad abbeverarsi. Il branco, pur non avendo utilizzato la stessa tana dell'anno scorso, ha mantenuto la medesima area di rendez-vous dell'anno precedente».

Il Cansiglio con le sue zone indisturbate è diventato luogo ideale per la riproduzione dei lupi. Il progetto ha documentato a partire dal 2018 la formazione della coppia, quindi la costituzione del branco. «Oggi si stima prosegue l'esperto - che la presenza del lupo in Cansiglio sia di un branco di 8-9 individui: la coppia alpha assieme alla nuova figliata e ad un numero incerto di giovani dell'anno precedente. Non è certo infatti quale sia stato il destino dei cinque giovani nati nel 2019. Pur essendo stati immortalati da soli o in piccoli gruppi durante l'estate, è risaputo che dopo il primo anno di vita i giovani si allontanano dai genitori e vanno in dispersione. In questa fase quasi il 50% è destinato a morte sicura per cause naturali e non».

Tra le recenti video-catture anche un gatto selvatico di pochi mesi «a testimonianza del fatto conclude Zanchettin - che nella foresta la specie non è presente solo in fase di dispersione dalle aree limitrofe, ma è anche riproduttiva». (c.b.)

