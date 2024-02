TREVISO - Quando Amadeus, nell’ultima serata del Festival di Sanremo, l’ha chiamata sul palco assieme ai suoi colleghi non ha dato alcun segno di essere particolarmente emozionata. È salita, ha retto la diretta davanti a qualche milione di persone ed è rimasta tranquilla guardandosi attorno quasi divertita. Harley Tempesta del Nordest, insomma, non ha battuto ciglio. Lei è una femmina di pastore tedesco addestrata a scovare materiale esplosivo e in forza alla Polizia di Stato. Nei giorni del festival è dovuta intervenire assieme al suo conduttore per ispezionare l’Ariston dopo un allarme, poi rivelatosi falso, ma che ha avuto una risonanza a livello mondiale visto il particolare contesto. E mentre le telecamere la inquadravano, davanti la televisione a Treviso, il suo addestratore Franco Campanati gongolava soddisfatto.



IL PERSONAGGIO

Campanati ha una storia particolare: negli anni Novanta è stato campione del mondo di karate, allievo della Ren Bu Kan di Ofelio Michielan. Ha sempre coltivato la passione per gli animali, dai cavalli ai cani. E ben presto ne ha fatto una professione fondando uno dei centri di addestramento ed educazione cinofila più apprezzati a livello nazionale e non solo: l’Alpha Dog Team Treviso. Lo ha aperto a Merlengo di Ponzano dove ogni giorno addestratori professionisti ed esperti cinofili, si occupano di cani di ogni tipo. Una delle specialità del centro è proprio quella di preparare a dovere gli animali per le forze dell’ordine. Esattamente come Harley, educata a scovare ordigni esplosivi coordinandosi col suo operatore. E considerarlo sempre e comunque un gioco. Per Campanati le soddisfazioni non mancano: «Il cane presente quest’anno, un pastore tedesco femmina, Harley Tempesta del Nordest è il secondo nostro cane che partecipa a un evento così importante - racconta - un labrador di nome Zekkin che ha avuto lo stesso piacere di svolgere lo stesso lavoro fatto quest’anno da Harley». Zekkin è stato chiamato a sorvegliare l’edizione 2023, anche in quel caso utilizzata per scovare esplosivi: altro fiore all’occhiello del centro trevigiano.

«È un’enorme soddisfazione. Zekkin e Harley sono le due punte di diamante. Unitamente a loro ci sono molti altri cani che sono stati formati presso il nostro centro, sono il frutto di un percorso che unisce una parte metodologica e una parte scientifica».



IL LAVORO

«Ci occupiamo di questo tipo di addestramento da una decina di anni - racconta Campanati - e collaboriamo con le forze dell’ordine sia italiane che di altri paesi. Il nostro labrador Zekkin è stato utilizzato per la sicurezza anche durante gli ultimi campionati del Mondo di rugby in Francia, dove ha provveduto ad effettuare alcune bonifiche. Lavoriamo poi con polizie locali tedesche e anche con quelle di alcuni paesi dell’America Latina. Facciamo addestramenti specifici, intervenendo quando i cani sono ancora cuccioli, nella fase di massimo apprendimento. Utilizziamo il sistema del rinforzo positivo, seguendo regole molto rigorose, frutto di studio e aggiornamenti continui. E devo dire che i risultati ci ripagano dei tanti sacrifici e del tanto tempo che dedichiamo al benessere dei cani e al nostro lavoro».